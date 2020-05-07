07 Mayıs 2020, Perşembe

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SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca açıkladı! İşte güncel vaka sayısı...
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Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 Giriş Tarihi: 07.05.2020

Son dakika haberine göre; , hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 7 Mayıs tarihinde yapılan 30 bin 395 corona virüsü testinden bin 977'si pozitif çıktı, 57 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 782 hasta da iyileşti.

, 'deki 7 Mayıs tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını hesabından açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Test sayısı, yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü, kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz. Kanıtladık: Sonuç almak zor değil." ifadelerine yer verdi.

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