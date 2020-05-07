SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 7 Mayıs tarihinde yapılan 30 bin 395 corona virüsü testinden bin 977'si pozitif çıktı, 57 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 782 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 7 Mayıs tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını sosyal medya hesabından açıkladı.



Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Test sayısı, yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü, kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz. Kanıtladık: Sonuç almak zor değil." ifadelerine yer verdi.

Test sayısı, yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü, kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz. Kanıtladık: Sonuç almak zor değil. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/1yBZCUK3hT — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 7, 2020

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