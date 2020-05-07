07 Mayıs 2020, Perşembe

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Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?
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Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 Giriş Tarihi: 07.05.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında 9-10 Mayıs tarihlerinde 24 ilde ilan edildi. Peki, sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasakları kararı için tarafından bir yayınlandı. Yayınlanan genelge ile sokağa çıkma yasağının detayları verildi.

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

Yayınlanan genelgeye göre, 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

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