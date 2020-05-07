Fırat Altunmeşe kimdir? Boyu kaç? Oynadığı dizi ve filmler neler?
Ünlü şarkıcı İzzet Altunmeşe'nin oğlu olan Fırat Altunmeşe'nin hayatı merak konusu oldu. İzzet Altunmeşe'nin "ben gençken daha yakışıklıydım" paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki, Fırat Altunmeşe kimdir? Boyu kaç? Oynadığı dizi ve filmler neler?
Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altunmeşe'nin oğlu olan Fırat Altunmeşe'nin hayatı merak konusu oldu.
FIRAT ALTUNMEŞE KİMDİR?
Fırat Altunmeşe, 16 Mart 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altunmeşe'nin oğlu olan Fırat Altunmeşe aslen Diyarbakır'lıdır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde eğitimini iki sene sonunda bıraktı. Bir ara rap şarkı da yapan Fırat Altunmeşe, İstanbul'da Craft oyunculuk atölyesinde özel oyunculuk dersleri aldı.
İlk olarak Vicdan isimli dizide rol alan ve ardından Kaçak Gelinler dizisinde Can karakterini canlandıran Fırat Altınmeşe, şimdilerde Mucize Doktor dizisinde rol almaktadır.
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