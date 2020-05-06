Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maske açıklaması! Maske satışı nasıl olacak? 65 yaş üstü...
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını hakkında basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske satışları hakkında da açıklamalarda bulundu. Peki, maske satışı nasıl olacak? Nerelerde satılacak?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın toplantısının soru cevap kısmında maske satışları hakkında konuştu.
MASKE SATIŞI NASIL OLACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni bir normalleşme sürecine giriyoruz. Bu sürecin 2. dönemi. Bizim kontrollü sosyal hayat olarak tanımladığımız bu dönemde maskeye ihtiyacın daha fazla olacağını biliyoruz. Dışarıya kimsenin maskesiz çıkmasını uygun görmüyoruz. 20-65 yaş için 10 günde bir 5'li ücretsiz paket uygulamamız vardı. Şuana kadar dağıtım yapılan maske sayısı 160 milyonu buldu." ifadelerini kullandı.
MASKE SATIŞI NERELERDEN YAPILACAK?
"İhtiyacı daha fazla olabilecek vatandaşlarımız olacak bu dönemde. Yüksek fiyat olmaması kaydı ile bir fiyatın belirlendiği bir dönem olacak. Ücretsiz mesajla verilen maskeler dışında vatandaşın ihtiyacının olması durumunda eczanelerden, marketlerden ve birçok yerden alabilmelerinin önü açıldı. O da yarın, en geç cuma günü Ticaret Bakanlığımızın bir açıklaması olacak." ifadeleri kullanıldı.
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