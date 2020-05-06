06 Mayıs 2020, Çarşamba

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Kafe ve Restoranlar açılacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

Kafe ve Restoranlar açılacak mı?
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Giriş Tarihi: 06.05.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını hakkında basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuşmasının soru cevap kısmında cafe ve restoranlardan da bahsetti. Peki, ve restoranlar açılacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsü salgını hakkında basın toplantısı düzenledi. birçok konuda net açıklamalarda bulundu.

KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Bakan Koca, yaptığı açıklamada, " ya da bakanlığın ya da hükümetimizin 'lerin kapatılmasıyla ilgili herhangi bir kararı olmamıştır. İşletmelerin kapatılmasıyla ilgili kararı olmuştur. AVM'lerin kapatılmasıyla ilgili herhangi bir karar olmadı. Açılmasıyla için de bir kararına gelmesi gerekmiyordu, zaten açıktı. İşletmelerin kendisi bunu sürdürmedi. AVM'leri kendileri kapatmıştı. Şu süreçte kuaför, berberler açılmış oldu. Esaslar yayınlanıyor olacak. Giyim evleri ve zücaciyelerin açılmasıyla ilgili de rehber yayınlanacak. Restoranlar, kafeler, lokantalar AVM'leri işletmeleri açıyor olsalar da bu işletmeler kapalı olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

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