Bana Masal Anlatma filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle birçok kişi kendisini karantina altına almış durumda. Karantina esnasında izlenebilecek güzel komedi filmleri arasında yer alan Bana Masal Anlatma filmi hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Bana Masal Anlatma filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler?
Bana Masal Anlatma filmi bu akşam televizyonda yayınlanıyor. Film sinema severler tarafından oldukça merak edildi. Filmin oyuncuları, konusu gibi birçok detay internet aracılığı ile araştırılanlar arasında yer alıyor.
BANA MASAL ANLATMA FİLMİ KONUSU
Hayatını dolmuş şoförlüğü yaparak kazanan iyi kalpli ve çekingen Rıza, mahallesinin gözbebeği olan genç bir delikanlıdır. Fakat doğru bildiği her şeyi Ayperi ile tanışınca yeniden gözden geçirecektir. Zira Ayperi el attığı her şeyi güzelleştiren masal kahramanı tadında bir kızdır. Biri kahraman olmak isterken, diğeri kahramanının peşindedir...
BANA MASAL ANLATMA FİLMİ OYUNCULARI
Bana Masal Anlatma filminin başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hande Doğandemir, Fatih Artman, Cengiz Bozkurt, Sadi Celil Cengiz gibi ünlü isimler yer alıyor. Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Leyla ile Mecnun'un senaristi Burak Aksak üstleniyor.
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