06 Mayıs 2020, Çarşamba

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Bana Masal Anlatma filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?

Bana Masal Anlatma filminin konusu ne?
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Giriş Tarihi: 06.05.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle birçok kişi kendisini karantina altına almış durumda. Karantina esnasında izlenebilecek güzel komedi filmleri arasında yer alan filmi hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Bana Masal Anlatma filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler?

filmi bu akşam televizyonda yayınlanıyor. severler tarafından oldukça merak edildi. Filmin oyuncuları, konusu gibi birçok detay internet aracılığı ile araştırılanlar arasında yer alıyor.

BANA MASAL ANLATMA FİLMİ KONUSU

Hayatını dolmuş şoförlüğü yaparak kazanan iyi kalpli ve çekingen Rıza, mahallesinin gözbebeği olan genç bir delikanlıdır. Fakat doğru bildiği her şeyi Ayperi ile tanışınca yeniden gözden geçirecektir. Zira Ayperi el attığı her şeyi güzelleştiren masal kahramanı tadında bir kızdır. Biri kahraman olmak isterken, diğeri kahramanının peşindedir...

BANA MASAL ANLATMA FİLMİ OYUNCULARI

Bana Masal Anlatma filminin başrollerinde , , , , Sadi Celil Cengiz gibi ünlü isimler yer alıyor. Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Leyla ile Mecnun'un senaristi Burak Aksak üstleniyor.

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