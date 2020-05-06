6 Mayıs altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar? 6 mayıs Cumhuriyet altını ne kadar?

6 Mayıs altın fiyatları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Çeyrek ve gram altın fiyatları haftanın ikinci işlem günü olan 6 Mayıs Çarşamba gününe aşağı yönlü hareketle başladı. Peki, 6 Mayıs Gram ve çeyrek altın ne kadar? Yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları 6 Mayıs Çarşamba günü vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Özellikle ay başı maaşını alan ve altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarını araştırıyor.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?



Gram altın fiyatları geçtiğimiz güne 385 lira seviyesinden başlamıştı. Bugün düşüş gösteren gram altın fiyatları serbest piyasada 388 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın serbest piyasada 629 lira alış ve 644 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Cumhuriyet Altını



2.466,90



2.542,90



Yarım Altın

1.273,40

Çeyrek altın: 636,7 Lira

Yarım altın: bin 273 Lira

Gram altın: 388,46 Lira

Cumhuriyet altın:

Alış: 2.586,00 lira

Satış: 2.628,00 lira

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