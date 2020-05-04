04 Mayıs 2020, Pazartesi

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SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 Giriş Tarihi: 04.05.2020

Son dakika haberine göre, , sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 4 Mayıs tarihinde yapılan 35 bin 771 corona virüsü testinden 1.614'ü pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 15 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, Twitter hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 4 Mayıs tarihinde yapılan 35 bin 1771 corona virüsü testinden 1.614'ü pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 15 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 1 milyon 171 bin 138, toplam vaka sayısı 127 bin 259, toplam vefat sayısı 3 bin 461, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.384, toplam entübe hasta sayısı 727, toplam iyileşen hasta sayısı ise 68 bin 166 olarak yer aldı.

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