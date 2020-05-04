Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Okullar bayramdan sonra mı açılacak? Tarih belli mi?

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında örgün öğretime ara verilmişti. Son günlerde vaka sayısındaki azalmalardan sonra, ülkemizde normalleşme takviminin ne zaman uygulanacağı da merak konusu oldu. Normalleşme takviminin gündeme gelmesiyle birlikte kullanıcılar "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtını merak edip araştırmaya başladı. Okulların ne zaman açılacağı, Bilim Kurulu'nun vereceği tavsiyeler neticesinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile netlik kazanacak. Milli Eğitim Bakanlığı ise bayram sonrasında, 1 Haziran'da açılması için hazırlıklarını tamamladı. İşte tüm gelişmeler ve son dakika detayları...

Corona virüsü tedbirleri kapsamında okullarda örgün öğretime ara verilmişti. Vaka sayılarındaki azalmayla birlikte veliler ve öğrenciler "Okullar ne zaman açılacak?" diye aratmaya başladı. İşte konuyla ilgili son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 1 HAZİRAN'DA AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesinin kararlaştırıldığını bildirdi. Bakan Selçuk, katıldığı canlı yayında "Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız." dedi.

Konuyla ilgili nihai karar ise Bilim Kurulu tavsiyeleri ile Cumhurbaşkanlığı tarafından verilecek.

Okullarda 1-30 Haziran arasında eğitim verilmesi hedefleniyor. Okulların açık kalacağı süreyi, il pandemi kurullarının önerisi ve her ilin kendine özgü şartlarını dikkate alarak valilerin belirmesi düşünülüyor. Örneğin, havanın erken ısındığı, tarımsal faaliyetin başladığı illerde valiler, eğitim süresini iki hafta ile sınırlayabilecek.

ANAOKULU VE İLKOKUL DAHİL DEĞİL

Öğrencilerin fiilen okula gitmesi velilerin tercihine bırakılacak. İsteyen veli çocuğunu okula gönderecek. Okula devam şartı olmayacağı için isteyen veli de uzaktan eğitimde karar kılabilecek.

Ana okulu çocukları ile ilkokul öğrencilerinin, hijyen şartlarına uyum düzeyi dikkate alınarak bu sınıflarda eğitime başlanmayacak.

Ders yapılması planlanana bir aylık dönemde sınavlar yapılmayacak. Öğrenci sınıfta kalmayacak. İlk dönem notları değerlendirmeye esas kabul edilecek. Tüm öğrenciler, bir üst sınıfa geçecek. İlk dönem notları zayıf olan öğrencilerin de sorumlu olarak sınıf geçmesi sağlanacak.

TELAFİ EĞİTİMİ VERİLECEK

Öğretmenler, öğrencilerine telafi eğitimi verecek. Özellikle yaz unutmasının önüne geçmeye çalışacak.

Haziran eğitiminin en önemli başlığını ise öğrencilere psiko-sosyal destek sağlanması oluşturacak. Uzun süre evde kalan çocukların ilgi ve dikkatini toplamasına, eğitime ve günlük hayata uyumuna öncelik verilecek.

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