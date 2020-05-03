03 Mayıs 2020, Pazar

HABERLER

SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı! Sevindiren haber...
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 Giriş Tarihi: 03.05.2020

Son dakika haberine göre; , hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 3 Mayıs tarihinde yapılan 24 bin 001 corona virüsü testinden 1 bin 670'i pozitif çıktı, 61 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 892 hasta da iyileşti.

, 'deki 3 Mayıs tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını hesabından açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "11 MART'TAN BU YANA, İLK KEZ BUGÜN, iyileşen hasta sayımız, mevcut Koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak." ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Ömer Döngeloğlu son yolculuğuna uğurlandı Ömer Döngeloğlu son yolculuğuna uğurlandı
Mavi Boncuk filmi konusu ne? Mavi Boncuk filmi konusu ne?
Hayalet Avcıları filmi konusu ne? Hayalet Avcıları filmi konusu ne?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör