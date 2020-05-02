02 Mayıs 2020, Cumartesi

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SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca açıkladı! İşte güncel vaka sayısı...
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Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 Giriş Tarihi: 02.05.2020

Son dakika haberine göre; , hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 2 Mayıs tarihinde yapılan 36 bin 318 corona virüsü testinden 1 bin 983'ü pozitif çıktı, 78 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 451 hasta da iyileşti.

, 'deki 2 Mayıs tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını hesabından açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "30 Mart'tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2.000'in altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun iki buçuk katına yakın." ifadelerine yer verdi.

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