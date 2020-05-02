02 Mayıs 2020, Cumartesi
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SON DAKİKA: Akdeniz'de korkutan deprem! Akdeniz'de deprem mi oldu? Deprem Türkiye'de hissedildi mi?
Tüm dünyada corona virüsü salgını nedeniyle hayat durma noktasına gelirken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika bilgisine göre, Akdeniz'in Girit Adası açıklarında Muğla'dan da hissedilen 6.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, Akdeniz'de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.51'de gerçekleşen depremin Girit'in güneydoğu ucuna yakın olduğu ve Muğla'dan da hissedildiği öğrenildi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre ise depremin şiddeti 6.4 olarak ölçüldü.
EMSC: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 6.0
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise Girit'te gerçekleşen depremin şiddetini 6.0 olarak açıkladı. Depremin özellikle Girit'te şiddetli bir şekilde hissedildiği öğrenildi.
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