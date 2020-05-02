02 Mayıs 2020, Cumartesi

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SON DAKİKA: Akdeniz'de korkutan deprem! Akdeniz'de deprem mi oldu? Deprem Türkiye'de hissedildi mi?

Akdeniz'de korkutan deprem!
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Giriş Tarihi: 02.05.2020

Tüm dünyada corona virüsü salgını nedeniyle hayat durma noktasına gelirken, ve 'nden gelen son dakika bilgisine göre, 'in Girit Adası açıklarında 'dan da hissedilen 6.3 şiddetinde bir meydana geldi.

'nden yapılan açıklamada, 'de 6.3 büyüklüğünde meydana geldi. Saat 15.51'de gerçekleşen depremin Girit'in güneydoğu ucuna yakın olduğu ve 'dan da hissedildiği öğrenildi.


İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre ise depremin şiddeti 6.4 olarak ölçüldü.

EMSC: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 6.0

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi () ise Girit'te gerçekleşen depremin şiddetini 6.0 olarak açıkladı. Depremin özellikle Girit'te şiddetli bir şekilde hissedildiği öğrenildi.

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