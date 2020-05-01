01 Mayıs 2020, Cuma

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SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca açıkladı! İşte Türkiye'de son durum....
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Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 Giriş Tarihi: 01.05.2020

Son dakika haberine göre; , hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 1 Mayıs tarihinde yapılan 41 bin 431 corona virüsü testinden 2 bin 188'i pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 922 hasta da iyileşti.

, 'deki 1 Mayıs tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını hesabından açıkladı.

yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının %45'ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir." ifadelerine yer verdi.

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