SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 30 Nisan tarihinde yapılan 42 bin 004 corona virüsü testinden 2 bin 615'i pozitif çıktı, 93 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 846 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 30 Nisan tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını sosyal medya hesabından açıkladı. Bakan Koca'nın son paylaştığı veriye göre Türkiye'de bugün 2615 yeni vaka tespit edildi, 93 kişi ise hayatını kaybetti. Türkiye'de bugün iyileşen sayısı 4846 oldu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım." ifadelerine yer verdi.

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