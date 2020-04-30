30 Nisan 2020, Perşembe

HABERLER

SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca açıkladı! İşte güncel vaka sayısı...
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 Giriş Tarihi: 30.04.2020

Son dakika haberine göre; , hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 42 bin 004 corona virüsü testinden 2 bin 615'i pozitif çıktı, 93 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 846 hasta da iyileşti.

, 'deki tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını hesabından açıkladı. 'nın son paylaştığı veriye göre Türkiye'de bugün 2615 yeni vaka tespit edildi, 93 kişi ise hayatını kaybetti. Türkiye'de bugün iyileşen sayısı 4846 oldu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım." ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
COVID: The Outbreak tanıtıldı! COVID: The Outbreak tanıtıldı!
Corona virüsü aşısı bulundu mu? Corona virüsü aşısı bulundu mu?
Bakkal ve marketler saat kaça kadar açık olacak? Bakkal ve marketler saat kaça kadar açık olacak?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör