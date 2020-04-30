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Kapalı alanlarda corona virüsü nasıl yayılıyor? Uçak simülasyonu yayınladılar

Uçaklarda corona virüsü nasıl yayılıyor?
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Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 Giriş Tarihi: 30.04.2020

Corona virüsü salgını tüm dünyada büyük bir hızla yayılırken, corona virüsünün kapalı alanlarda ne kadar hızlı yayıldığı simülasyonla ortaya çıkartıldı. Peki, kapalı alanlarda corona virüsü nasıl yayılıyor? simülasyonu ile yaptılar...

En son verilere göre toplam vaka sayısı 3 milyon 222 bin 107 olarak belirlenirken, tüm dünyada toplam can kaybı 228 bin 757 olarak kaydedildi. Bilim insanları virüse karşı tedavi ve aşı çalışmalarını gece gündüz yürütürken, virüsün nasıl yayıldığı hala araştırılan konulardan biri.

ABD'nin 'nden uzmanlar; corona virüsü salgının gibi kapalı alanlarda nasıl yayıldığını ve ne kadar hızlı şekilde yayılım gösterdiğini bir ile gösterdi. The Sun gazetesinin yaptığı habere göre Pardue Üniversitesi araştırmacılarının ortaya koyduğu simülasyonda öksürme ve hapşurma gibi durumlarda hastalığın ne kadar hızlı yayıldığı gözler önüne serildi. Hasta kişinin etrafındaki 10 kişinin en riskli grup içerisinde olduğu söylense de partiküllerin kabinde neredeyse ulaşmadığı nokta kalmaması dikkat çekiyor. Hal böyle olunca özellikle kapalı alanlarda maske kullanımı oldukça önemli bir hal alıyor.

TÜRKİYE'DE UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada uçuşların 28 Nisan'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Corona virüsüne karşı aşı ve ilaç çalışmaları sürüyor! haberin devamı

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