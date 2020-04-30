2020 POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuç sorgulama ekranı! POMEM sonuçlarına nasıl bakılır?
POMEM sonuçlarının açıklanmasını binlerce polis adayı dört gözle bekliyordu. Gece geç saatlerde Polis Akademisi resmi site üzerinden sonuçlarını adayların erişimine açtı. Ve aylardır süren bekleyiş sona erdi. "26. Dönem POMEM sonuçları sorgulama nasıl yapılır, açıklandı mı?" gibi sorular sık sık sorulmaya başlandı. Peki, 2020 POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçlarına nasıl bakılır?
Geçtiğimiz Aralık ayında 26. Dönem POMEM mülakatları gerçekleştirildi. Sınava girenler sonuçları aylardır bekliyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamanın ardından POMEM sonuçların erişime açılacağın gün için geri sayıma başladı. Bu doğrultuda vatandaşların gözü Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü duyuru ekranına çevrilmiş oldu.
POMEM SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
POMEM sonuçları için müjdeli haber gece geç saatlerde geldi. Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamada önümüzdeki birkaç günlük süre işaret etmiş ve binlerce kişi geri sayıma başlamıştı.Sınav sonuçlarını öğrenmek için www.pa.edu.tr veya e-Devlet ile öğrenebilirsiniz.
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