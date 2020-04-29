29 Nisan 2020, Çarşamba

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YÖK'ten uzaktan eğitim sürecinde öğrenciye destek! 6 gb internet hediye!

YÖK'ten 6 gb internet hediye!
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Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 Giriş Tarihi: 29.04.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü önlemleri kapsamında, üniversitelerin bahar döneminin ile yapılmasına karar verilmişti. 'ten yapılan açıklama ile uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere sürpriz yapıldı ve 6 gb ücretsiz hediye edildi.

'ten yapılan açıklamada, "Sevgili Öğrencilerimiz, Dünyada toplum sağlığını etkileyen Covid-19 küresel salgın tedbirleri kapsamında uzaktan öğretim çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu süreçte bildiğiniz üzere https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinde "YÖK Dersleri Platformu"nu hizmete sunduk.

Artık https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinden ulaşabileceğiniz üniversitelerimize ait içeriklere, mobil operatörleriniz tarafından hatlarınıza ücretsiz olarak tanımlanacak olan 6 GB'lık "Uzaktan Eğitime Destek" kotası kapsamında erişebileceksiniz.

Bütün mobil operatörler tarafından üniversitelerimizdeki uzaktan eğitime destek amacıyla verilen 6 GB'lık ücretsiz kullanımına birçok üniversitemizin sağladığı ders içeriği ve online eğitimler de* dahil olacaktır.

Bu adımın anlamlı fakat mütevazi bir adım olduğunun farkındayız. Fakat sizler için çalışmaya devam ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

LİSTEDE BULUNAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ FAYDALANACAK

YÖK yayınladığı listedeki üniversitelerin öğrencilerinin bu sürprizden faydalanabileceğini açıkladı.

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