Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 29 Nisan tarihinde yapılan 43 bin 498 corona virüsü testinden 2 bin 936'sı pozitif çıktı, 89 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 231 hasta da iyileşti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 29 Nisan tarihine ait Coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın son paylaştığı veriye göre Türkiye'de bugün 2936 yeni vaka tespit edildi, 89 kişi ise hayatını kaybetti. Türkiye'de bugün iyileşen sayısı 5231 oldu. Tabloya göre, toplam test sayısı 991 bin 613 toplam vaka sayısı 117 bin 589, toplam vefat sayısı 3 bin 81, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 574, toplam entübe hasta sayısı 831, toplam iyileşen hasta sayısı 44 bin 22 oldu..
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44.000'i, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım. " ifadelerine yer verdi.
CORONA VİRÜSÜNDE GÜN GÜN RAKAMLAR:
11 Mart: 1
13 Mart: 5
14 Mart: 6
15 Mart: 18
16 Mart: 47
17 Mart: 98
18 Mart: 191
19 Mart: 359
20 Mart: 670
21 Mart: 947
22 Mart: 1236
23 Mart: 1529
24 Mart: 1872
25 Mart: 2433
26 Mart: 3629
27 Mart: 5698
28 Mart: 7402
29 Mart: 9217
30 Mart: 10827
31 Mart: 13531
1 Nisan: 15679
2 Nisan: 18135
3 Nisan: 20921
4 Nisan: 23934
5 Nisan: 27069
6 Nisan: 30217
7 Nisan: 34109
8 Nisan: 38226
9 Nisan: 42282
10 Nisan: 47029
11 Nisan: 52167
12 Nisan: 56956
13 Nisan: 61049
14 Nisan: 65111
15 Nisan: 69392
16 Nisan: 74193
17 Nisan: 78546
18 Nisan: 82329
19 Nisan: 86306
20 Nisan: 90980
21 Nisan: 95591
22 Nisan: 98674
23 Nisan: 101790
24 Nisan: 104912
25 Nisan: 107773
26 Nisan: 110130
27 Nisan: 112261
28 Nisan: 114653
29 Nisan: 117589
.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...