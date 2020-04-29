Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 29 Nisan tarihinde yapılan 43 bin 498 corona virüsü testinden 2 bin 936'sı pozitif çıktı, 89 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 231 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 29 Nisan tarihine ait Coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın son paylaştığı veriye göre Türkiye'de bugün 2936 yeni vaka tespit edildi, 89 kişi ise hayatını kaybetti. Türkiye'de bugün iyileşen sayısı 5231 oldu. Tabloya göre, toplam test sayısı 991 bin 613 toplam vaka sayısı 117 bin 589, toplam vefat sayısı 3 bin 81, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 574, toplam entübe hasta sayısı 831, toplam iyileşen hasta sayısı 44 bin 22 oldu..

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44.000'i, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım. " ifadelerine yer verdi.

CORONA VİRÜSÜNDE GÜN GÜN RAKAMLAR:

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