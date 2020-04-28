28 Nisan 2020, Salı
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SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 28 Nisan tarihinde yapılan 29 bin 230 corona virüsü testinden 2 bin 392'si pozitif çıktı, 92 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 018 hasta da iyileşti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Nisan corona virüsü vaka ve vefat sayılarını sosyal medya hesabından açıkladı. Son 24 saatte 2392 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 92 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 114 bin 653, can kaybı 2992 oldu.
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 5.000'den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000'e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım." ifadelerine yer verdi.
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