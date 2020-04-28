28 Nisan 2020, Salı

HABERLER

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Maurice Leblanc’ın kaleme aldığı hangi adda bir karakter vardır?

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru!
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 Giriş Tarihi: 28.04.2020

Corona virüsü önlemleri sebebiyle seyircisiz olarak yayınlanan ATV'nin en sevilen yarışma programı 'de gecenin en dikkat çeken sorusu "’ın kaleme aldığı hangi adda bir karakter vardır?" sorusu oldu. Merak edilen sorunun cevabı nedir?

Ekranların sevilen yarışma programı 'nun sunumuyla yine geecye damga vurdu. Sorulan "Fransız yazar 'ın kaleme aldığı hangi adda bir karakter vardır?" sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı. Programı izleyenler sorunun yanıtını araştırıyor. İşte yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun yanıtı.

Soru: Fransız yazar Maurice Leblanc'ın kaleme aldığı hangi adda bir karakter vardır?

A: Hobin Rood
B: Bames Jond
C: Herlock Sholmes
D: Lannibal Hecter

Cevap: C

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?
İşsizlik ödeneği yattı mı? İşsizlik ödeneği yattı mı?
Pentagon'dan UFO paylaşımı! Pentagon'dan UFO paylaşımı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör