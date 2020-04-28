28 Nisan 2020, Salı
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A: Hobin Rood
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Maurice Leblanc’ın kaleme aldığı hangi adda bir karakter vardır?
Corona virüsü önlemleri sebebiyle seyircisiz olarak yayınlanan ATV'nin en sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de gecenin en dikkat çeken sorusu "Maurice Leblanc’ın kaleme aldığı hangi adda bir karakter vardır?" sorusu oldu. Merak edilen sorunun cevabı nedir?
Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yine geecye damga vurdu. Sorulan "Fransız yazar Maurice Leblanc'ın kaleme aldığı hangi adda bir karakter vardır?" sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı. Programı izleyenler sorunun yanıtını araştırıyor. İşte yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun yanıtı.
Soru: Fransız yazar Maurice Leblanc'ın kaleme aldığı hangi adda bir karakter vardır?
A: Hobin Rood
B: Bames Jond
C: Herlock Sholmes
D: Lannibal Hecter
Cevap: C
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