SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 27 Nisan tarihinde yapılan 20 bin 143 corona virüsü testinden 2 bin 131'i pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 651 hasta da iyileşti.
Bakan Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Nisan tarihinde yapılan 20 bin 143 corona virüsü testinden 2 bin 131'i pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 651 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 918 bin 885, toplam vaka sayısı 112 bin 261, toplam vefat sayısı 2 bin 900, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.736, toplam entübe hasta sayısı 882, toplam iyileşen hasta sayısı ise 33 bin 791 olarak yer aldı.
"BİR GÜN İÇİNDE İYİLEŞEN EN YÜKSEK HASTA SAYISINA ULAŞTIK"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü vakalarıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık. Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için, ihtiyaç duyulan test sayısında azalma bugün de devam etti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım." ifadelerini kullandı.
Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık. Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için, ihtiyaç duyulan test sayısında azalma bugün de devam etti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/ZwBVeHSHoG— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 27, 2020
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