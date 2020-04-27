EBA öğrenci giriş ekranı! EBA şifre alma işlemi nasıl yapılır?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında öğrenciler uzaktan eğitim sistemi ile eğitimlerini sürdürüyor. EBA şifresini unutan öğrenciler yeniden almak için araştırma yapıyor. Peki, EBA şifre alma işlemi nasıl yapılır?
Corona virüsü salgını sürecinde alınan önlemler kapsamında öğrenciler uzaktan eğitim sistemi ile eğitimlerini tamamlıyor. EBA ile eğitim alan öğrenciler unuttukları şifrelerini alabilmek için araştırma yapıyor.
EBA ÖĞRENCİ ŞİFREMİ UNUTTUM NASIL ALIRIM?
"EBA Giriş" ekranında Öğrenci - EBA yolunu izlemelisiniz.
Açılan ekranda yer alan "Şifremi Unuttum" linkine tıklamalısınız.
TC Kimlik Numaranı girmelisiniz.
Bir doğrulama yöntemi seçmelisiniz.
E POSTANI SEÇTİYSENİZ:
Sisteme kayıtlı e-posta adresini girerek ve "Gönder" butonuna basmalısınız. E-postanıza gelen doğrulama kodunu girmelisiniz ve "Gönder" butonuna basmalısınız. Yeni şifrenizi belirleyerek ve "Kaydet" butonuna tıklamalısınız.
CEP TELEFONUNU SEÇTİYSENİZ:
Sisteme kayıtlı cep telefonu numaranızı girmelisiniz ve "Gönder" butonuna basmalısınız. Cep telefonuna gelen doğrulama kodunu girmelisiniz ve "Gönder" butonuna basmalısınız. Yeni şifrenizi belirleyerek "Kaydet" butonuna tıklamalısınız.
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