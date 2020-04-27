27 Nisan 2020, Pazartesi

HABERLER

2020 Ramazan ayı fitre ne kadar? Fitre vermek zorunlu mu? Fitre nedir?

Fitre nedir? Ne kadar?
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 Giriş Tarihi: 27.04.2020

11 ayın sultanı Ramazan heyecanı devam ederken vatandaşlar ve hakkında konular araştırmaya devam ediyor. Özellikle konusunda bilinçlenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, 2020 ramazan ayında fitre ne kadar? zorunlu mu?

Diyanet İşleri Başkanlığı, için en merak edilen konuların başında gelen miktarı hakkında açıklama yaptı.

FİTRE NE ZAMAN VERİLMELİDİR?

Fitrenin ne zaman verilmesi gerektiği de merak konusu oldu. Fitre, bayram namazından önce verilmelidir. Fitrenin amacı ve hedefi de 1 günlük yiyecek ihtiyacı karşılamaktır. Bu şekilde bayram sevinci daha mutlu bir şekilde yaşanır.

FİTRE NEDİR?

Fitre, fıtır sadakası olarak da bilinir. Maddi durumu belli standartların üzerinde olan kişiler, durumu iyi olmayanlara verdiği bir sadakadır.

FİTRE ZORUNLU MUDUR?

İslam dininin gerekliliklerinden biri olan fitre için, maddi durumu iyi olan kişi kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür.

FİTRE KİMLERE VERİLEMEZ?

Fitre verilmeyen kişiler elbette mevcuttur. Özellikle Anne, baba, büyük anne ve büyük babalara, oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara, eşine verilmemektedir. Ayrıca zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye, babası zengin olan ergen olmamış çocuğa, Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Evde ramazan pidesi nasıl yapılır? Evde ramazan pidesi nasıl yapılır?
Corona virüsü için flaş iddia! Virüs sahte mi? Corona virüsü için flaş iddia! Virüs sahte mi?
Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör