SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vaka sayısını açıkladı. . Bakan Koca, 26 Nisan tarihinin son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki 26 Nisan corona virüsü (Covid-19) vaka sayılarını açıkladı.

26 Nisan Pazar günü 30 bin 117 test yapıldı. Vaka sayısı 2 bin 357 oldu. 99 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Tabloya göre, toplam test sayısı 889 bin 742 toplam vaka sayısı 110 bin 130, toplam vefat sayısı 2 bin 805, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 776, toplam entübe hasta sayısı 883, toplam iyileşen hasta sayısı 29 bin 140 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklada, "Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000'e varan günlük test kapasitemizin 30.000'i kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti." ifadelerine yer verildi.

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