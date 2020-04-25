25 Nisan 2020, Cumartesi
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SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 25 Nisan tarihinde yapılan 38 bin 308 corona virüsü testinden 2 bin 861'i pozitif çıktı, 106 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 845 hasta da iyileşti.
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Nisan corona virüsü vaka sayılarını açıkladı. Koca açıklamasında, "Son 24 saatte 3.845 hasta taburcu edildi, 2.861 yeni tanı kondu. Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla. Şifa bulanların toplam sayısı ise 25.000'i geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart." ifadelerine yer verdi.
İşte Bakan Koca'nın açıkladığı 'Türkiye'nin Corona virüsü Tablosu'...
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