25 Nisan 2020, Cumartesi

HABERLER

SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca açıkladı! İşte son durum...
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 Giriş Tarihi: 25.04.2020

Son dakika haberine göre, , sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 25 Nisan tarihinde yapılan 38 bin 308 corona virüsü testinden 2 bin 861'i pozitif çıktı, 106 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 845 hasta da iyileşti.

Son dakika haberine göre, 25 Nisan corona virüsü vaka sayılarını açıkladı. Koca açıklamasında, "Son 24 saatte 3.845 hasta taburcu edildi, 2.861 yeni tanı kondu. Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla. Şifa bulanların toplam sayısı ise 25.000'i geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart." ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Koca'nın açıkladığı 'Türkiye'nin Corona virüsü Tablosu'...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
AVM'ler ne zaman açıklacak? AVM'ler ne zaman açıklacak?
Tüm dünyanın peşine düştüğü cihaz "Tüm dünyanın peşine düştüğü cihaz"
Facebook'a grup görüntülü konuşma özelliği geldi! Facebook'a grup görüntülü konuşma özelliği geldi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör