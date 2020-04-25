Corona virüsü salgını sebebiyle birçok kişi kendisini karantinaya alırken, TV'de ve dijital platformlarda izlenecek film bulabilmek için araştırma yapılıyor. Dün akşam yayınlanan Acil Arama filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Peki, Acil Arama nedir? Acil Arama konusu ve oyuncuları nedir?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle karantina altına giren birçok kişi izlenebilecek film arayışında ve araştırma yapıyor. TV'de yayınlanan Acil Arama filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu.

ACİL ARAMA FİLMİ KONUSU

Jordan, 911 Acil yardım hattında santral görevlisi olarak çalışan bir kadındır. Bir gün merkezi arayan genç bir kız, evine zorla giren biri olduğunu ve tehlikede olduğunu söyler. Jordan, ekipler evi tespit edip kızı kurtarmaya gidene dek telefonda katili oyalamaya karar vermiştir. Tüm çabalarına rağmen Jordan başarısız olacaktır. Genç kız hayatını kaybeder. Ancak olayın arka planı daha karmaşıktır. Bu cinayet ve birbirini takip eden olayların bir seri katilin işi olduğu ortaya çıkmıştır. Aradan zaman geçer ve 911'e "Kaçırıldım, lütfen beni kurtarın!" diye yalvaran başka bir yardım çağrısı gelir. Çağrıyı devralan Jordan bu kez kızı sağ salim kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlıdır.

ACİL ARAMA FİLMİ OYUNCUSU NE?

2013 yılında çekimleri tamamlanan filmin başrollerinde; Halle Berry, Abigail Breslin, Morris Chestnut gibi birçok isim yer alıyor.

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