24 Nisan 2020, Cuma

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SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca açıkladı! İşte güncel vaka sayısı...
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Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 Giriş Tarihi: 24.04.2020

Son dakika haberine göre, , sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 24 Nisan tarihinde yapılan 38 bin 351 corona virüsü testinden 3 bin 122'si pozitif çıktı, 109 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 246 hasta da iyileşti.

Son dakika haberine göre, 24 Nisan koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, "Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık %15'ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. BU NOKTADAN GERİ DÖNÜŞ OLMAMALI. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin." dedi.

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