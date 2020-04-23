23 Nisan 2020, Perşembe

HABERLER

THY'den 23 Nisan'a özel uçuş! Flightradar TK 1920 özel uçuşu ile Türk Bayrağı çizildi!

THY'den 23 Nisan'a özel uçuş!
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.04.2020

Çin'in corona virüsü salgını tüm dünyada küresel bir krize sebep oldu. Ülkemizde de etkisini sürdüren corona virüsü salgını sebebiyle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evlerden kutlanıyor. bu süreçte yaptığı uçuşta çizdi! Flightradar'dan canlı takip edilen uçuş gördü. Peki, Flightradar nedir?

Flightradar uygulaması ile 'a özel uçuş düzenledi. Düzenlenen uçuş ile havada çizildi. gören uçuş Flightradar uygulaması aracılığı ile canlı takip edildi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran gösteri bitiminde ortaya çıkan görüntü paylaşım rekorları kırdı.

FLİGHTRADAR NEDİR?

Fligh radar hakkında resmi internet sitesinde,"Dünyadaki tüm uçuşlar ve uçuş hareketleri radar ile takip edilebilir. Radar dalgaları hava aracılığı ile güzergahlarında uçak, helikopter, dron (insansız uçak) ya da gökyüzündeki diğer benzeri kitleler gibi nesnelere çarpıyor ve bu nesnelerden geri sekiyor. Dalga verici ile çarpma arasındaki mesafe ölçülebilir ve nesnelerin tam yerlerini belirlemede kullanılabilir. Konum bilgilerini haritaya taşıyıp, digital olarak görselleştirdiğimizde karşımıza uçak radarı çıkıyor. Doğal olarak dünyadaki tüm uçakları sadece bir verici ile takip etmek mümkün değil. Ancak dünyadaki radar tespit cihazlarındaki bilgileri birleştirdiğimizde, uçuş hareketleri ile ilgili eksiksiz bilgiye ulaşabiliyoruz. Bu bilgileri haritada görselleştirdiğimizde, şuanda havada olan tüm uçakları ekranda görebiliyoruz. Bunu internette gösterdiğimizde, bu websitesinde ekranda gördüğümüz uçak radarı oluşmuş oluyor." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Ramazan 2020 Karaman imsakiyesi! Ramazan 2020 Karaman imsakiyesi!
Ramazan 2020 Karabük imsakiyesi! Ramazan 2020 Karabük imsakiyesi!
Ramazan 2020 Kahraman Maraş imsakiyesi! Ramazan 2020 Kahraman Maraş imsakiyesi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör