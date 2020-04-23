23 Nisan 2020, Perşembe

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SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 Giriş Tarihi: 23.04.2020

Son dakika haberine göre, , sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 40 bin 962 corona virüsü testinden 3 bin 116'sı pozitif çıktı, 115 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 14 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, Twitter hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 40 bin 962 corona virüsü testinden 3 bin 116'sı pozitif çıktı, 115 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 14 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 791 bin 906, toplam vaka sayısı 101 bin 790, toplam vefat sayısı 2 bin 491, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1816, toplam entübe hasta sayısı 982, toplam iyileşen hasta sayısı ise 18 bin 491 olarak yer aldı.

, verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791 bin 906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin" ifadelerini de kullandı.

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