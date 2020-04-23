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Ramazan 2020 Nevşehir imsakiyesi! Nevşehir ilk sahur ve ilk iftar saat kaçta? Hangi gün?

Ramazan 2020 Nevşehir imsakiyesi!
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Giriş Tarihi: 23.04.2020

11 ayın sultanı heyecanı vatandaşları sardı. Ramazan ayında için ilk ve ilk saatleri merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 ramazan imsakiyesini açıkladı. Peki, Nevşehir için ilk sahur ve ilk iftar saat kaçta? Hangi gün? Detaylar haberimizde...

11 ayın sultanı olarak adlandırılan 23 Nisan gecesi başlıyor. Sizler için il il 2020 ramazan imsakiyesini derledik.

NEVŞEHİR İÇİN İMSAKİYE

24 Nisan Cuma tarihinde imsak 04:15'de yapılacak. saati ise 19:33 olacak.

25 Nisan Cumartesi tarihinde imsak 04:13'de yapılacak. İftar saati ise 19:34 olacak.

26 Nisan Pazar tarihinde imsak 04:10'de yapılacak. İftar saati ise 19:35 olacak.

27 Nisan Pazartesi tarihinde imsak 04:08'de yapılacak. İftar saati ise 19:36 olacak.

28 Nisan Salı tarihinde imsak 04:06'da yapılacak. İftar saati ise 19:37 olacak.

29 Nisan Çarşamba tarihinde imsak 04:05'da yapılacak. İftar saati ise 19:38 olacak.

30 Nisan Perşembe tarihinde imsak 04:03'de yapılacak. İftar saati ise 19:39 olacak.

1 Mayıs Cuma tarihinde imsak 04:02'de yapılacak. İftar saati ise 19:40 olacak.

2 Mayıs Cumartesi tarihinde imsak 04:00'de yapılacak. İftar saati ise 19:41 olacak.

3 Mayıs Pazar tarihinde imsak 03:58'de yapılacak. İftar saati ise 19:42 olacak.

4 Mayıs Pazartesi tarihinde imsak 03:57'de yapılacak. İftar saati ise 19:43 olacak.

5 Mayıs Salı tarihinde imsak 03:54'da yapılacak. İftar saati ise 19:44 olacak.

6 Mayıs Çarşamba tarihinde imsak 03:52'de yapılacak. İftar saati ise 19:45 olacak.

7 Mayıs Perşembe tarihinde imsak 03:51'de yapılacak. İftar saati ise 19:45 olacak.

8 Mayıs Cuma tarihinde imsak 03:49 yapılacak. İftar saati ise 19:46 olacak.

9 Mayıs Cumartesi tarihinde imsak 03:48'de yapılacak. İftar saati ise 19:47 olacak.

10 Mayıs Pazar tarihinde imsak 03:46'de yapılacak. İftar saati ise 19:48 olacak.

11 Mayıs Pazartesi tarihinde imsak 03:45'de yapılacak. İftar saati ise 19:49 olacak.

12 Mayıs Salı tarihinde imsak 03:44'de yapılacak. İftar saati ise 19:50 olacak.

13 Mayıs Çarşamba tarihinde imsak 03:42'de yapılacak. İftar saati ise 19:51 olacak.


14 Mayıs Perşembe tarihinde imsak 03:41'de yapılacak. İftar saati ise 19:52 olacak.

15 Mayıs Cuma tarihinde imsak 03:40'de yapılacak. İftar saati ise 19:53 olacak.

16 Mayıs Cumartesi tarihinde imsak 03:38'de yapılacak. İftar saati ise 19:54.

18 Mayıs Pazartesi tarihinde imsak 03:36'de yapılacak. İftar saati ise 19:55 olacak.

19 Mayıs Salı tarihinde imsak 03:35'de yapılacak. İftar saati ise 19:56 olacak.

20 Mayıs Çarşamba imsak 03:34'de yapılacak. İftar saati ise 19:57 olacak.

21 Mayıs Perşembe imsak 03:33'de yapılacak. İftar saati ise 19:58 olacak.

22 Mayıs Cuma imsak 03:33'de yapılacak. İftar saati ise 19:59 olacak.

23 Mayıs Cumartesi imsak 03:06'da yapılacak. İftar saati ise 20:00 olacak

2020 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.

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