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Son dakika haberi: Corona virüsü sebebiyle kamu çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi! Kamu personeli çalışma saatleri ne?

Kamu personeli çalışma saatleri ne?
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Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 Giriş Tarihi: 22.04.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını sebebiyle ülkemizde birçok önlem alındı. Alınan önlemler kapsamında kamu çalışma satlerinde değişikliğe gidildi. kamu hakkında açıklama yaptı. Peki, çalışma saatleri ne?

corona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da uygulnacak mesai saatleri ile ilgili önemli açıklamada bulundu. Vali Yerlikaya, " Pazartesi gününden, 2020'ye ( sonu) kadar geçerli olmak üzere İstanbul'da mesai saatleri; 09.00-12.30, 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır." dedi.

KAMU ÇALIŞMA SATLERİ NE?

Şehrimizde COVİD-19 Salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100'üncü maddesi ve 22.03.2020 tarih ve 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında;

İstanbul'da Sabah 08.30-12.30, öğleden sonra 13.00-17.00 arasında uygulanan mesai saatleri,

27 Nisan 2020 Pazartesi gününden, 27 Mayıs 2020 Çarşamba gününe (Ramazan Bayramı sonu) kadar; sabah 09.00-12.30, öğleden sonra 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır.

Özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 22.04.2020 – Saat 15.30

Market açılış saatleri ne? haberin devamı

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