19 Nisan 2020, Pazar

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "Bahar" paylaşımı! "Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bahar paylaşımı!
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Güncelleme Tarihi: 19.04.2020 Giriş Tarihi: 19.04.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Corona virüsü önlemleri kapsamında günlerini kapsayacak şekilde ilan edildi. Bu önlemin ardından Dr. 'dan "Bahar" paylaşımı geldi. İşte o paylaşım...

Corona virüsü salgınına önlem olarak tarihlerinde ilan edildi. Corona virüsü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili. güzel havalar ile ilgili paylaşımda bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIM

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesbından yaptığı paylaşımda, "Nisan ayındayız. Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz. Sabırlı olalım. Evde kalalım." ifadelerini kullandı.

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