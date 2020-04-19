Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "Bahar" paylaşımı! "Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz"
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Corona virüsü önlemleri kapsamında 18-19 Nisan günlerini kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu önlemin ardından Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'dan "Bahar" paylaşımı geldi. İşte o paylaşım...
Corona virüsü salgınına önlem olarak 18-19 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Corona virüsü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güzel havalar ile ilgili paylaşımda bulundu.
İŞTE O PAYLAŞIM
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesbından yaptığı paylaşımda, "Nisan ayındayız. Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz. Sabırlı olalım. Evde kalalım." ifadelerini kullandı.
Nisan ayındayız. Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz. Sabırlı olalım. Evde kalalım. pic.twitter.com/83Iu65lYrZ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 19, 2020
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