18 Nisan 2020, Cumartesi

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Michael Jordan'ın hayatının anlatıldığı Netflix belgeseli The Last Dance'e büyük ilgi! 20 Nisan'da yayınlanacak...

Netflix belgeseli The Last Dance'e büyük ilgi!
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Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 Giriş Tarihi: 18.04.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Birçok kişi evinde kendisini karantina altına almış durumda. Karantina halinde en çok ilgi gören platformlardan biri oldu. Netflix'te yer alan belgeseli büyük ilgi gördü. The Last Dance'in ne zaman yayınlanacağı hakkında birçok araştırma yapılıyor. 'ın hayatı ile ilgili herşey bu belgeselde yer alacak.

ESPN'in hazırladığı belgeseli 'de büyük ilgi gördü. 'ın yaşamını anlatan belgesel bu pazar günü seyircisiyle buluşacak. Belgeselk 'da da ülkemizde Netflix üzerinden izlenebilir olacak belgesel hakkında sporseverler araştırma yapıyor. Netflix'in belgeseli ne zaman yayınlayacağı ve içeriği merak konusu oldu.

THE LAST DANCE'İN KONUSU NE?

Efsane yıldız basketbolcu Michael Jordan'ın yaşamını anlatan The Last Dance'in konusu hakkında Netflix, "1997-98 sezonundan yayınlanmamış görüntülerle dolu bu belgesel dizisi, Michael Jordan'ın kariyerinin ve 1990'lardaki 'un eksiksiz bir öyküsünü anlatıyor." ifadelerini kullanıyor. The Last Dance'in yapımcılığını ESPN üstleniyor.

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