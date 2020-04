Michael Jordan'ın hayatının anlatıldığı Netflix belgeseli The Last Dance'e büyük ilgi! 20 Nisan'da yayınlanacak...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Birçok kişi evinde kendisini karantina altına almış durumda. Karantina halinde en çok ilgi gören platformlardan biri Netflix oldu. Netflix'te yer alan The Last Dance belgeseli büyük ilgi gördü. The Last Dance'in ne zaman yayınlanacağı hakkında birçok araştırma yapılıyor. Michael Jordan'ın hayatı ile ilgili herşey bu belgeselde yer alacak.

ESPN'in hazırladığı The last dance belgeseli Netflix'de büyük ilgi gördü. Michael Jordan'ın yaşamını anlatan belgesel bu pazar günü seyircisiyle buluşacak. Belgeselk 20 Nisan'da da ülkemizde Netflix üzerinden izlenebilir olacak belgesel hakkında sporseverler araştırma yapıyor. Netflix'in belgeseli ne zaman yayınlayacağı ve içeriği merak konusu oldu.

THE LAST DANCE'İN KONUSU NE?

Efsane yıldız basketbolcu Michael Jordan'ın yaşamını anlatan The Last Dance'in konusu hakkında Netflix, "1997-98 sezonundan yayınlanmamış görüntülerle dolu bu belgesel dizisi, Michael Jordan'ın kariyerinin ve 1990'lardaki Chicago Bulls'un eksiksiz bir öyküsünü anlatıyor." ifadelerini kullanıyor. The Last Dance'in yapımcılığını ESPN üstleniyor.

DİĞER