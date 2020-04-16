16 Nisan 2020, Perşembe

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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Giriş Tarihi: 16.04.2020

Son dakika haberine göre, , sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre bugün yapılan 40 bin 427 corona virüsü testinden 4 bin 801'i pozitif çıktı, 125 kişi hayatını kaybetti, 1475 hasta da iyileşti.

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