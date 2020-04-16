16 Nisan 2020, Perşembe
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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel vaka sayısını açıkladı
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre bugün yapılan 40 bin 427 corona virüsü testinden 4 bin 801'i pozitif çıktı, 125 kişi hayatını kaybetti, 1475 hasta da iyileşti.
Günde 40.000 test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. Yeni iyileşen hasta sayımız 1.000'in üzerinde. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/if79hgmejb— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 16, 2020
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