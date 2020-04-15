15 Nisan 2020, Çarşamba

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca açıkladı! İşte güncel vaka sayısı...
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Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 Giriş Tarihi: 15.04.2020

Son dakika haberine göre, , sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre bugün yapılan 34 bin 90 corona virüsü testinden 4 bin 281'i pozitif çıktı, 115 kişi hayatını kaybetti, 875 hasta da iyileşti.

Son 24 saatte 875 kişi corona virüsüne karşı verdiği savaşı kazandı. Toplamda iyileşenlerin sayısı 5.674 oldu.

Bugün 115 kişi hayatını kaybederken toplam vefat sayısı 1.518 oldu.

TOPLAM TEST SAYISI 477 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte 34.090 kişiye Kovid-19 testi yapılırken toplamda test yapılan kişi sayısı 477.716'yı buldu.

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875'i son 24 saatte olmak üzere 5.674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.

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