15 Nisan 2020, Çarşamba

HABERLER

Hızlı ve Öfkeli 9 yayınlanma tarihi belli oldu mu? Hızlı ve Öfkeli 9 ertelendi mi?

Hızlı ve Öfkeli 9 yayınlanma tarihi belli oldu mu?
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 Giriş Tarihi: 15.04.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle birçok filmin vizyon tarihi ertelendi. Fenomen film serisi de dokuzuncu filmiyle Mayıs ayında beyaz perdedeki yerini alacaktı. Ancak corona virüsü salgını sebebiyle film tarihi ertelendi. Peki, Hızlı ve Öfkeli 9 yayınlanma tarihi belli oldu mu?

Aksiyon filmleri arasında en sevilen yapımlardan biri olan ve bugüne kadar tam 8 filmi çekilen serisi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Filmin ilk fragmanı tam 500 milyon kişi tarafından izlendi. Bu durum filmin başrol oyuncusu 'de büyük mutluluk yarattı ve Vin Diesel teşekkür mesajı yayınladı.

HIZLI VE ÖFKELİ 9 ERTELENDİ Mİ?

Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman vizyona girecek? sorusunun yanıtı hayranları tarafından merak ediliyor. Hızlı ve Öfkeli 9'a corona virüsü engeli geldi. Corona virüsü tehlikesi sebebi ile Mayıs ayında gösterime girmesi beklenen Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyon tarihi ertelendi.

HIZLI VE ÖFKELİ 9 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Corona virüsü salgını nedeniyle Mayıs ayında gösterime girmesi beklenen Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyon tarihi Twitter'dan açıklandı. Filmin resmi Twitter sayfasından paylaşılan duyuruda, Hızlı ve Öfkeli 9'nun 2 Nisan 2021 itibarıyla Amerika'da ve yine 2021 Nisan itibarıyla tüm dünyada yayınlanacağı açıklandı.

HIZLI VE ÖFKELİ 9 OYUNCULARI KİMLER?

Filmin kadrosunda , Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, , rol alıyor. Filmde yer alan isimlerin yanı sıra 2012'den bu yana serinin her filminde görülen Dwayne Johnson, bu filmde bulunmayacak.

Yeni iPhone SE'nin tanıtımı yapıldı! haberin devamı

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    HABERLER HABERLERİ
    3 ay işçi çıkartılmasını yasakladı! 3 ay işçi çıkartılmasını yasakladı!
    Bakan Koca açıkladı! İşte güncel vaka sayısı... Bakan Koca açıkladı! İşte güncel vaka sayısı...
    Nöbetçi eczane sayısı 3 katına çıkarıldı! Nöbetçi eczane sayısı 3 katına çıkarıldı!
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör