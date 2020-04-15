Hızlı ve Öfkeli 9 yayınlanma tarihi belli oldu mu? Hızlı ve Öfkeli 9 ertelendi mi?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle birçok filmin vizyon tarihi ertelendi. Fenomen film serisi Hızlı ve Öfkeli de dokuzuncu filmiyle Mayıs ayında beyaz perdedeki yerini alacaktı. Ancak corona virüsü salgını sebebiyle film tarihi ertelendi. Peki, Hızlı ve Öfkeli 9 yayınlanma tarihi belli oldu mu?
Aksiyon filmleri arasında en sevilen yapımlardan biri olan ve bugüne kadar tam 8 filmi çekilen Hızlı ve Öfkeli serisi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Filmin ilk fragmanı tam 500 milyon kişi tarafından izlendi. Bu durum filmin başrol oyuncusu Vin Diesel'de büyük mutluluk yarattı ve Vin Diesel teşekkür mesajı yayınladı.
HIZLI VE ÖFKELİ 9 ERTELENDİ Mİ?
Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman vizyona girecek? sorusunun yanıtı hayranları tarafından merak ediliyor. Hızlı ve Öfkeli 9'a corona virüsü engeli geldi. Corona virüsü tehlikesi sebebi ile Mayıs ayında gösterime girmesi beklenen Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyon tarihi ertelendi.
HIZLI VE ÖFKELİ 9 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Corona virüsü salgını nedeniyle Mayıs ayında gösterime girmesi beklenen Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyon tarihi Twitter'dan açıklandı. Filmin resmi Twitter sayfasından paylaşılan duyuruda, Hızlı ve Öfkeli 9'nun 2 Nisan 2021 itibarıyla Amerika'da ve yine 2021 Nisan itibarıyla tüm dünyada yayınlanacağı açıklandı.
HIZLI VE ÖFKELİ 9 OYUNCULARI KİMLER?
Filmin kadrosunda Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Helen Mirren, Charlize Theron rol alıyor. Filmde yer alan isimlerin yanı sıra 2012'den bu yana serinin her filminde görülen Dwayne Johnson, bu filmde bulunmayacak.
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