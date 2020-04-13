Sokağa çıkma yasağı yine gelecek mi? Yasak tamamen bitti mi?
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında 11-12 Nisan tarihlerinde geçerli sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Vatandaşlar konu hakkında araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Sokağa çıkma yasağı yine gelecek mi? Yasak tamamen bitti mi? Marketler açık mı?
Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında 11-12 Nisan tarihlerini kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Karar, cuma akşam saatlerinde alındı ve 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı olcağı ilan edildi. Vatandaşlar tarafından en merak edilen soru ise sokağa çıkma yasağının bitip bitmediği oldu. Peki, sokağa çıkma yasağı bitti mi? Marketler açıldı mı? Sokağa çıkma yasağı tekrar gelecek mi?
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTTİ Mİ?
Sokağa çıkma yasağı bitti. Yasağın kalkmasıyla birlikte, bakkallar, marketler ve kapanan ticari işletmeler yasak öncesindeki çalışma saatlerine dönüş yaptı.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI TEKRAR GELECEK Mİ?
Sokağa çıkma yasağının tekrar ilan edilip edilmeyeceği şuan için bilinmiyor. Corona virüsü salgınının yayılma durumuna göre değişiklik gösterebilir.
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