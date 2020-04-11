İETT otobüsleri seferlerine devam edecek mi?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle dün akşam 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Durum böyle olunca vatandaşlar konu hakkında araştırma yapmaya başladı. En merak edilen konulardan biri de İETT otobüslerinin seferlerine devam edip etmeyeceği oldu
Corona virüsü tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Ülkemizde de etkisi devam eden corona virüsü salgını sebebiyle dün akşam 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İETT otobüslerinin seferlerine devam edip etmeyeceği ise merak konusu oldu. Konu hakkında açıklama geldi.
İETT SEFERLERİ DEVAM EDECEK Mİ?
İETT 11 - 12 Nisan Seferlerimiz Hakkında Bilgilendirme başlığı altında otobüs seferleri ile ilgili şu bilgiyi vermiştir: "İETT, 48 saat süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı süresince istisna kapsamında olan İstanbullular için sabah ve akşam seferlerini sürdürecek. İETT, 445 hatta seyreltilmiş olarak hizmet verirken, metrobüsler de 10 dakikalık aralıklarla seferler düzenleyecek.İETT, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağı istisnası olan İstanbullulara, hizmetlerini seyreltilmiş olarak sunacak. Bu kapsamda 445 hatta, sabah ve aksam saatlerinde otobüs seferleri düzenlenecek. Ayrıca metrobüste de sabah 06.00 - 09.00 ve akşam 16.00 - 20.00 saatleri arasında 10 dakika aralıklarla karşılıklı seferler yapılacak" ifadeleriyle meraklar giderildi.
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