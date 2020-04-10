Evde ekmek nasıl yapılır? Ekmek malzemeleri neler? Evde ekmek tarifi

İçişleri Bakanlığı, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 12 Nisan saat 00.00'a kadar 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. Sokağa çıkma yasağını öğrenen vatandaşlar ise arama motorlarından "Evde ekmek nasıl yapılır?" ve "Ekmek malzemeleri neler?" sorularını arama motorlarında aratmaya başladı. Peki evde ekmek nasıl yapılır? Ekmek malzemeleri neler? İşte cevabı...

İçişleri Bakanlığı'nın 12 Nisan saat 00.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından vatandaşlar "Evde ekmek nasıl yapılır?" sorusunu arama motorlarında yoğun bir şekilde aratmaya başladı. İşte evde ekmek tarifi ve ekmek yaparken kullanılan malzemeler:

-4,5 su bardağı un + 1 yemek kaşığı tepeleme un

-2 su bardağı ılık su

-1 paket instant kuru maya

-1 yemek kaşığı silme toz şeker

-1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

-Un

EVDE EKMEK NASIL YAPILIR?

Evde ekmek yapımı için derin bir bardağa 4.5 su bardağı un ve ilave olarak 1 yemek kaşığı tepeleme un koyun. Üzerine 1 paket instant kuru maya, 1 yemek kaşığı silme toz şeker ve 1 çay kaşığı tuz ekleyip karıştırın.

Daha sonra karışıma 2 su bardağı ılık suyu azar azar döküp, eliniz ile karıştırmaya başlayın. Un ve su karışana kadar karıştırın. Çok fazla yoğurmanıza gerek yok. Hamur oldukça yumuşak olacak yani elinize yapışacak. Un ekleyip, hamuru katılaştırmayın. Elinizde kalan hamurları kaşık yardımı ile sıyırın.

Hazırladığınız ekmek hamurunun üzerini örtüp, ılık bir yerde 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.

Diğer tarafta orta boy teflon bir fırın kabının (24 cm lik) tabanını hafifçe unlayın. Daha sonra mayalanan ekmek hamurunu kaşık yardımı ile kabın içine döküp, yayın. Üzerine az miktar un serpiştirin.

Hazırladığınız ekmeği tepsi mayası yapmadan önceden ısıtılmış 180 derece fırına verin. Yaklaşık 40-45 dakika kadar pişirin. Ekmek piştikten sonra fırından çıkartın. Üzerine biraz su serpiştirin. Ardından üzerini temiz bir örtü ile iyice sarın. 15-20 dakika kadar dinlenmeye bırakın.

Ekmeğiniz dinlendikten sonra bıçak yardımı ile dilimleyerek, servis edebilirsiniz.

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