Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Türk Konseyi Zirvesi'nde birlik mesajı! Sözlerini Kutadgu Bilig ile bitirdi...

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsü gündemiyle toplanan Türk Konseyi Liderler Zirvesi'nde oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Tüm dünyayı sarsan corona virüsü salgını hakkında önemli açıklamaların yapıldığı zirvede Başkan Erdoğan konuşmasını Kutadgu Bilig ile bitirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk Konseyi Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başlan Erdoğan'ın, "Görünmez düşmana karşı zor bir savaş yürütüyoruz" ifadeleri dikkat çekti.

TÜRK DÜNYASI BİR ARAYA GELDİ

Corona virüsü gündemiyle toplanan zirveye, Vaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban katıldı.

İŞTE BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan zirveye teşekkür ile başladı. Başkan Erdoğan, "Sayın İlham Aliyev'e şükranlarımı sunuyorum. Türk Konseyi iş birliğimizi verimli kılmak için faydalı bir platform olduğunu kanıtlamıştır. Bilim Kurulu tavsiyeleri ile mücadelemizi sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

'GÖRÜNMEZ DÜŞMANA KARŞI SAVAŞ YÜRÜTÜYORUZ'

"Tüm insanlık olarak görünmez düşmana karşı zor bir savaş yürütüyoruz" diyen Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Görünmez düşmana karşı zor bir savaş yürütüyoruz. Türk Konseyi Zirvesi koronavirüs salgınıyla mücadelede dayanışmamızı perçinleyecektir. Türk Dünyası olarak bu süreçten inanıyorum ki güçlenerek çıkacağız. Türkiye olarak Sağlık Bilim Kurulu ve onun yanında Toplum Bilim Kurulları kurduk. Bu alanda iletişimimizi daha faydalı kılmak için bu anlamda sağlık bakanlarımızın da görüş ve bilgi alışverişinde bulunabileceklerini düşünüyorum.

DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞINI UZATABİLİRİZ

Aldığımız tedbirler sınırlarımızın kapalı olması nedeniyle ekonomik olarak olumsuzluklara işaret edebiliyor. Bu nedenle uluslararası ticaret ve kargo taşımacılığının sürdürülmesi tedarik zinciri için hayati önemdedir. Dünya Sağlık Örgütü önerileri ve Dünya Ticaret kuralları gereği dayanışma içinde olmamız gereklilik arz etmektedir. Bu ulaştırma koridoruna, temassız dış ticaret ve çok modlu taşımacılık işlemlerini geliştirmek için somut adımlarla işbirliğimizi yoğunlaştırmamız gerekiyor. Demiryolu taşımacılığını orta asyaya uzatabiliriz.

SALGIN SONRASI İÇİN HAZIRLIK YAPMALIYIZ

Bu savaşı elbette kazanacağız. Salgın sonrası için de hazırlık yapmalıyız. Bu şekilde bir hareket tarzı benimsenmesi konseyimizin uluslararası görünürlüğünü belirginleştirecek ve küresel gücünü arttıracaktır." açıklamalarını yaptı.

KUTADGU BİLİG İLE BİTİRDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını Kutadgu Bilig'in sözleri ile tamamladı. Başkan Erdoğan, "Kutadgu Bilig'deki kutlu sözleri tekrarlamak istiyorum;

İnen yükselir.

Yükselen iner.

Parlayan söner.

İlerleyen durur." ifadelerini kullandı.

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