10 Nisan 2020, Cuma

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Türk Konseyi Zirvesi'nde birlik mesajı! Sözlerini Kutadgu Bilig ile bitirdi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan birlik mesajı!
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 Giriş Tarihi: 10.04.2020

Son dakika haberi! Başkan , gündemiyle toplanan Liderler Zirvesi'nde oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Tüm dünyayı sarsan corona virüsü salgını hakkında önemli açıklamaların yapıldığı zirvede Başkan Erdoğan konuşmasını ile bitirdi.

Başkan Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başlan Erdoğan'ın, "Görünmez düşmana karşı zor bir savaş yürütüyoruz" ifadeleri dikkat çekti.

TÜRK DÜNYASI BİR ARAYA GELDİ

gündemiyle toplanan zirveye, Vaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan , Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban katıldı.

İŞTE BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan zirveye teşekkür ile başladı. Başkan Erdoğan, "Sayın İlham Aliyev'e şükranlarımı sunuyorum. Türk Konseyi iş birliğimizi verimli kılmak için faydalı bir platform olduğunu kanıtlamıştır. tavsiyeleri ile mücadelemizi sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

'GÖRÜNMEZ DÜŞMANA KARŞI SAVAŞ YÜRÜTÜYORUZ'

"Tüm insanlık olarak görünmez düşmana karşı zor bir savaş yürütüyoruz" diyen Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Görünmez düşmana karşı zor bir savaş yürütüyoruz. Türk Konseyi Zirvesi koronavirüs salgınıyla mücadelede dayanışmamızı perçinleyecektir. Türk Dünyası olarak bu süreçten inanıyorum ki güçlenerek çıkacağız. Türkiye olarak Sağlık Bilim Kurulu ve onun yanında Toplum Bilim Kurulları kurduk. Bu alanda iletişimimizi daha faydalı kılmak için bu anlamda sağlık bakanlarımızın da görüş ve bilgi alışverişinde bulunabileceklerini düşünüyorum.

DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞINI UZATABİLİRİZ

Aldığımız tedbirler sınırlarımızın kapalı olması nedeniyle ekonomik olarak olumsuzluklara işaret edebiliyor. Bu nedenle uluslararası ticaret ve kargo taşımacılığının sürdürülmesi tedarik zinciri için hayati önemdedir. Dünya Sağlık Örgütü önerileri ve Dünya Ticaret kuralları gereği dayanışma içinde olmamız gereklilik arz etmektedir. Bu ulaştırma koridoruna, temassız dış ticaret ve çok modlu taşımacılık işlemlerini geliştirmek için somut adımlarla işbirliğimizi yoğunlaştırmamız gerekiyor. Demiryolu taşımacılığını orta asyaya uzatabiliriz.

SALGIN SONRASI İÇİN HAZIRLIK YAPMALIYIZ

Bu savaşı elbette kazanacağız. Salgın sonrası için de hazırlık yapmalıyız. Bu şekilde bir hareket tarzı benimsenmesi konseyimizin uluslararası görünürlüğünü belirginleştirecek ve küresel gücünü arttıracaktır." açıklamalarını yaptı.

KUTADGU BİLİG İLE BİTİRDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını 'in sözleri ile tamamladı. Başkan Erdoğan, "Kutadgu Bilig'deki kutlu sözleri tekrarlamak istiyorum;

İnen yükselir.

Yükselen iner.

Parlayan söner.

İlerleyen durur." ifadelerini kullandı.

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