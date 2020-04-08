Son dakika! İçişleri Bakanlığı 156 yerleşim yerinin corona virüsü salgını sebebiyle karantinada olduğunu açıkladı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı'ndan karantina altına alınan yerleşim yerleri hakkında açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı 156 yerleşim yerinin karantinaya alındığını açıkladı.

Corona virüsü salgını etkisini göstermeye devam ediyor. Corona virüsü salgını için alınan tedbirler kapsamında, 8 Nisan saat 16.00 itibarıyla Türkiye genelinde 156 yerleşim yerinde karantina işlemleri uygulanmaya başlandı. Mülki İdare Amirleri başkanlığındaki il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları kararıyla karantina uygulaması sürüyor.

İÇİŞLERİ BAŞKANLIĞI'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

İçişleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Karantina tedbirleri 45 ilimizdeki 2 ilçe merkezi, 6 belde, 92 köy, 47 mahalle ve 9 mezra olmak üzere toplam 156 yerleşim yerinde uygulanmaktadır. Toplam 5 ildeki 6 yerleşim yerinde karantina uygulaması sona erdirilmiştir. Söz konusu karantina uygulamaları tedbir amaçlı olup koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve yerleşim yerlerindeki sosyal izolasyonu sağlamak üzere alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

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