06 Nisan 2020, Pazartesi

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Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Nisan ayı KYK ücretlerinin yatmaya başladığını duyurdu!

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Nisan ayı KYK ücretlerinin yatmaya başladığını duyurdu!
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Giriş Tarihi: 06.04.2020

ülkemizde etkisini göstermeye devam ediyor. Ünivertsitelerin eğitime uzaktan devam edecek olması öğrenciler arasında " bursu yatacak mı?" sorularının sorulmasına neden oluyordu. Kafaları karıştıran soruya Gençlik ve cevap verdi.

Gençlik ve , üniversite öğrencilerinin kafasını karıştıran soruya cevap verdi. Nisan ayı ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıklandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'ın yeni tip Corona Virüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı kredi ve bursların öğrencilere kesintisiz olarak ödenmeye devam edeceğini açıklamasının ardından Bakan Kasapoğlu, "Bugün itibarıyla burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Öğrencilere ödemeler TC kimlik numaralarının son rakamına göre yapılacak. TC kimlik numarasının sonu '"0" olanlar bugün, "2" olanlar yarın,
"4" olanlar 8 Nisan Çarşamba, "6" olanlar 9 Nisan Perşembe, "8" olanlar ise 10 Nisan Cuma günü ödemelerini alabilecek." ifadelerine yer verdi.

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