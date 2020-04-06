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Müge Anlı neden yok? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm yayınlanacak mı?

Müge Anlı neden yok?
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Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 Giriş Tarihi: 06.04.2020

ekranın en sevilen programlarından olan ile Tatlı Sert'in yeni bölümü yayınlanacak mı? Müge Anlı neden yok? soruları sevenleri tarafından araştırılmaya başlandı. Hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanarak Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran fenomen Müge Anlı ile Tatlı Sert'in çekimlerine ara verildi. ...

tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle dizi sektörü toplu çalışma ortamları olduğu için durduruldu. 'nin sevilen programlarından ile Tatlı Sert programı da seyirciler eşliğinde ve birçok personel ile birlikte yapılıyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran 46 yaşındaki Müge Anlı, coronavirüs nedeni ile geçtiğimiz hafta stüdyoda izleyici olmadan programı sunmuş, programın danışmanları Avukat Rahmi Öztürk ve Psikiyatrist Arif Verimli de 65 yaş ve üstünün tedbir amaçlı sokağa çıkmasının yasaklanması ile programa katılamamıştı. Peki, Müge Anlı bugün neden yok? Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman yayınlanacak?

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜN NEDEN YOK?

Ülkemizde corona virüsü ile mücadele kapsamında birçok dizi ve film setleri ertelenirken canlı yayın programlarının çekimi sırasında onlarca kişinin aynı ortamda bulunması dahi büyük tehlike saçıyor. Bu nedenle programın çekimlerinin iptal olduğu düşünülüyor.

MÜGE ANLI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

En son 3 Nisan Cuma günü ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümleri yerine 2020 sezonunun en çok konuşulan bölümleri yayınlanıyor. Müge Anlı yeni bölümleri için ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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