05 Nisan 2020, Pazar

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Son dakika: Sağlık Bakanlığı bedava maske dağıtacak ve İsteyen herkesin evine getirilecek! e PTT AVM üzerinden sipariş verilecek!

Sağlık Bakanlığı bedava maske dağıtacak
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Giriş Tarihi: 05.04.2020

tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de corona virüsü ile savaşmak için kişisel hijyen ve önlemler önemini git gide arttırıyor. ile T.C. Ulaştırma ve 'nın almış olduğu karara göre vatandaşlara ücretsiz verilecek. Her vatandaşın haftada 1 paket sipariş verme hakkı bulunuyor.

ile savaşırken bedava kararı vatandaşta büyük sevinç yaşattı. ile Ulaştırma ve 'nın almış olduğu karara göre e AVM üzerinden her vatandaş haftada 1 paket sipariş verebilecek. Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın aldığı bu karardan sonra her eve ücretsiz olarak maske dağıtılmaya başlanacak. ePttAVM.com üzerinden formu doldurarak bilgilerini veren vatandaşların adresine, maskeler ücretsiz olarak gönderilecek. Her vatandaşın, her hafta 1 paket maske alma hakkı bulunuyor. Maskeler PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacak.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karara istinaden: online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır. Aile üyeleriniz için maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinde doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlayabilirsiniz.

Aşağıda yer alan formdaki bilgileri doldurarak maskenizi ücretsiz olarak temin edebilirsiniz.

Vatandaşların her hafta "1 paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.

Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.

PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.


5 Adet Cerrahi Maske 3 Katlı Ürün Özellikleri:

Yumuşak ve ayarlanabilir, tahriş etmez, rahat takılır.

Fiberglass ve lateks içermemektedir.

Filtreli, üç katlı, tek kullanımlık, lastikli ve 3 kıvrımlı olarak üretilmiştir.

Yuvarlak lastikli ultrasonik dikişlidir.

Kolay kullanıma uygundur.

Hava geçirgen kolay nefes almayı sağlayan non woven kumaştan uretilmiştir.

Gipe lastik kullanmıştır ve tek kullanımlıktır.

Hijyenik ve CE'li dir.

Yüze tam uyumludur

Beyaz, mavi yeşil renklerden 1 tanesi gönderilecektir.

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