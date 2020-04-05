Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 163. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ATV'nin en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Raci Şaşmaz imzalı sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 163. yeni bölüm fragmanı diziyi sevenler tarafından araştırılmaya başlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ATV'nin sevilen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ilk yayın gününden bu yana izleyiciyi ekrana bağlamayı başardı. Birçok kez haftayı liderlikle kapatan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde heyecan doruklara çıkmıştı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 163. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 163. bölüm fragmanı için izleyiciler arama yapmaya başladı. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Geçtiğimiz bölüm Tufan ve hızır iş birliği yaparak Altan'dan kurtuldular. Hızır'ın bu planı en yakınlarıyla bile paylaşmadı. Hızır Ali kendisine güvenilmediğini ve bir teste tabii tutulduğunu düşününce, bu durumdan Alparslan'ı sorumlu tutacak ve tüm öfkesini ona yansıtacaktır. Altan'ın ölümünden sonra sıra Nasuh ve iş birlikçisi Feyyaz'a sıra gelecektir. Nasuh ise elini kuvvetlendirmek için kolları sıvar. Kepeliler ile iş birliği yapmak istemektedir. Kaptırdığı paralar karşılığında Çakırbeylilere karşı birlikte savaşacaklardır. Feyyaz masada ikili oynamaya devam edecektir. Anlaşmaya oturduğu diğer masadan Çakırbeylilerin bitirileceği sözünü alır. Öngörüleriyle hareket eden Alparslan, risk altındaki ailesini biran önce daha korumalı bir alana göndermek istedi.

TİPİ VE RAFET FEYYAZI İZLEMEYE ALDI

Tüm bu olaylar yaşanırken Feyyaz'ı Tipi ve Rafet izlemeye almıştır. Nasuh'la olan görüşmesi sonrasında kıskıvrak yakalanarak, onunla ilgili son kararı verecek olan Hızır'a teslim edilir. Feyyaz oğlunun ölümü pahasına doğruyu söylemeyerek herşeyin düzeltebileceğini iddia edecektir.

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