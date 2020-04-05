05 Nisan 2020, Pazar

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Corona virüsü ilacı bulundu mu? Ivermectin 48 saatte corona virüsü iyileştiriyor mu? Ivermectin nedir?

Corona virüsü ilacı bulundu mu? Ivermectin 48 saatte corona virüsü iyileştiriyor mu? Ivermectin nedir?
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Güncelleme Tarihi: 05.04.2020 Giriş Tarihi: 05.04.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan , tüm dünyada yaklaşık 50 bin kişinin ölümüne sebep oldu. Bilim adamları büyük bir çabayla corona virüsüne çözüm arayışında. Aşı ve ilaç bulma konusunda yoğun çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Bu konuda yeni bir iddia ortaya atıldı. isimli bir ilacın 48 saat içerisinde corona virüsü yendiği iddia edildi. peki Ivermectin nedir?

Köpeklerin parazit ilacı olarak da bilinen isimli ilacın 48 saat içerisinde yendiği iddia edildi. Avustralyalı doktorların iddiasına göre corona virüsün çaresi Ivermectin isimli ilaç olacak. Ivermectin hakkında Monash University daha kapsamlı çalışmalar yaptı. Ivermectin'in tek bir hapı bile yeni tip corona virüsün hücre içindeki yapılanmasını bitirdi.

konu hakkında paylaşım yapan Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda corona virüsü 48 saat içinde öldüren ilacın keşfedildiğini açıkladı.

Başer paylaşımında, "'da IVERMECTİN adlı antiparaziter ilacın labratuar şartlarında 48 saat içinde COVID 19 u öldürdüğü gösterdi. En kısa zamanda klinik çalışmaların yapılması ve sonuçların olumlu çıkması halinde insanlık büyük bir beladan kurtulacak" ifadelerine yer verdi.

Ivermectin ilacının daha önce Amerikan Saglık Bakanlığı tarafından HIV grip ve nezle türler için kullanımına izin verilmişti.

IVERMECTIN NEDİR?

İvermektin, genel olarak köpekleri parazitlerden korumak için kullanılan ilaçtır. Birçok parazit istilasının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Buna baş biti, uyuz, nehir körlüğü, strongiloidiazis, trikuriazis, askariazis ve lenfatik filariasis de dahildir. Dış istilalar için ağızdan alınabilir veya cilde uygulanabilir.
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