SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel vaka sayısını açıkladı
Son dakika! Corona virüsünde son durum ne? 4 Nisan 2020 Türkiye'de corona virüsü (koronavirüsü) vaka sayısı kaç? İşte Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın açıklaması…
Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve 3 ayda neredeyse tüm dünyaya yayılan corona virüsü (koronavirüs) ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. İlk vakadan bu yana neredeyse her akşam vaka sayılarını açıklayan Dr. Fahrettin Koca'dan son dakika yeni açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması merak konusu oldu. Birçok kişi yeni vaka sayılarını öğrenmek için araştırma yaptı. Peki, 4 Nisan itibariyle Türkiye'de vaka sayısı kaç? Corona virüsü sebebiyle kaç kişi öldü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni açıklamada bulundu mu?
Türkiye'de son dakika corona virüsü gelişmelerini, vaka ve ölüm sayısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Nisan Cumartesi günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu.
4 Nisan Cumartesi günü 19 bin 664 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 3 bin 13 oldu. 76 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Tabloya göre, toplam test sayısı 161 bin 380, toplam vaka sayısı 23 bin 934, toplam vefat sayısı 501, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 311, toplam entübe hasta sayısı 909, toplam iyileşen hasta sayısı 786 oldu.
Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18'i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786'ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/HHC6gg5NRn— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 4, 2020
CORONA VİRÜSÜNDE GÜN GÜN RAKAMLAR:
11 Mart: 1
13 Mart: 5
14 Mart: 6
15 Mart: 18
16 Mart: 47
17 Mart: 98
18 Mart: 191
19 Mart: 359
20 Mart: 670
21 Mart: 947
22 Mart: 1236
23 Mart: 1529
24 Mart: 1872
25 Mart: 2433
26 Mart: 3629
27 Mart: 5698
28 Mart: 7402
29 Mart: 9217
30 Mart: 10827
31 Mart: 13531
1 Nisan: 15679
2 Nisan: 18135
3 Nisan: 20921
4 Nisan: 23934
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