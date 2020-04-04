Corona virüsü bu ilçeye henüz uğramadı! Sivas'ın Gürün ilçesinde henüz corona virüsü vakasına rastlanmadı
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü hızla tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor. Yaklaşık 50 bin insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgını sadece 9 ülkede görülmedi. Ülkemizde de görülen corona virüsü Sivas'ın Gürün ilçesine henüz uğramadı.
Sivas'ın 17 bin nüfuslu Gürün ilçesinde bugün kadar corona virüse rastlanılmadı, İlçe Belediye Başkanı Nami Çiftci, ilçe dışında ki Gürünlülere "olduğunuz yerde kalın" çağrısı yaptı.
Corona virüs neredeyse yurdun tamamına yayılırken Sivas'ın Gürün ilçesinde bu güne kadar pozitif vakaya rastlanılmadı. İlk günden itibaren corona virüs tedbirlerinin harfiyen uygulandığı ilçede, kava bulunmamasına rağmen Gürünlüler evlerinden çıkmıyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, tedbiri elden bırakmamak gerektiğinin altını çizerek, "Corona virüs salgınıyla birlikte Devletimizin ilgili bakanlıklarının aldığı kararları ilçemizde, başta sayın kaymakamımız olmak üzere bizler ve ilgili kurumlar, üzerimize düşeni yapmak için büyük gayret sarfettik. Corona virüsün ülkemizde ilk görüldüğü günden şu ana kadar ilçemizde her hangi bir pozitif vaka görülmemiştir. Bu bizi ziyadesiyle memnun etti. Bu virüsün bu güne kadar ilçemizde görülmemesi, bundan sonra da görülmeyeceği anlamına gelmiyor. Bu alınan kararları doğru bir şekilde uygulamamız ile doğru orantılıdır. Ben bu nedenle, tüm genelgelere harfiyen uyarak, kamu kurumlarının taleplerini yerine getirerek evde kalan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Gürünlüler evlerinde kalarak, hem kendilerini, hem komşularını, hem sevdiklerini hem de ilçelerini bu virüsten korumuştur. Bu nedenle tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum" dedi.
"OLDUĞUNUZ YERDE KALIN"
Gürün dışındaki Gürünlülere seslenen İlçe Belediye Başkanı Nami Çiftçi,oldukları yerde kalmalarını isteyip, "Biz dışarıda yaşayan tüm Gürünlü hemşerilerimiz ile bir bütünüz. İlçemizin kapıları her zaman onlara ardına kadar açık. Ancak ben Gürün dışındaki tüm hemşerilerime sesleniyorum. Olduğunuz yerde kalın, evlerinizde kalın. Bu zorlu süreci atlattıktan sonra ilçemize dönelim. Ama bu zorlu süreçte sizlerden istirhamım yaşadığınız yerlerde, evlerinizde kalmanız" şeklinde konuştu.
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