02 Nisan 2020, Perşembe

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Merkez Bankası'ndan corona virüsü desteği! Merkez Bankası Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon TL bağışladı!

Merkez Bankası'ndan corona virüsü desteği!
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Giriş Tarihi: 02.04.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını, ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Corona virüsü salgınına özel önlemler alınıyor. Başta yaşlı, kimsesiz ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı getirildi. Ekonomik sıkıntılar içerisine giren ve girmesi muhtemel kişiler için kampanya başlatıldı. Başkan , Milli Dayanışma Kampanyasını başlattı. da bu kampanyaya 100 milyon TL bağışladı.

Corona virüsüne önlemler git gide artıyor. Başkan , geçtiğimiz günlerde yardıma muhtaç ve zor durumdaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi için yardım kampanyası başlattığını açıklamıştı. da kampanyaya katıldı. Merkez Bankası yaptığı açıklamada ''Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Merkez Bankası olarak BizBizeYeterizTürkiyem 'na 100 Milyon TL ile katılıyoruz" dedi.

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