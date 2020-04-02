Merkez Bankası'ndan corona virüsü desteği! Merkez Bankası Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon TL bağışladı!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Corona virüsü salgınına özel önlemler alınıyor. Başta yaşlı, kimsesiz ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı getirildi. Ekonomik sıkıntılar içerisine giren ve girmesi muhtemel kişiler için kampanya başlatıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyasını başlattı. Merkez Bankası da bu kampanyaya 100 milyon TL bağışladı.

Corona virüsüne önlemler git gide artıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yardıma muhtaç ve zor durumdaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi için yardım kampanyası başlattığını açıklamıştı. Merkez Bankası da kampanyaya katıldı. Merkez Bankası yaptığı açıklamada ''Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Merkez Bankası olarak BizBizeYeterizTürkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 Milyon TL ile katılıyoruz" dedi.

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