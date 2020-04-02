02 Nisan 2020, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Merkez Bankası'ndan corona virüsü desteği! Merkez Bankası Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon TL bağışladı!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Corona virüsü salgınına özel önlemler alınıyor. Başta yaşlı, kimsesiz ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı getirildi. Ekonomik sıkıntılar içerisine giren ve girmesi muhtemel kişiler için kampanya başlatıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyasını başlattı. Merkez Bankası da bu kampanyaya 100 milyon TL bağışladı.
Corona virüsüne önlemler git gide artıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yardıma muhtaç ve zor durumdaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi için yardım kampanyası başlattığını açıklamıştı. Merkez Bankası da kampanyaya katıldı. Merkez Bankası yaptığı açıklamada ''Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Merkez Bankası olarak BizBizeYeterizTürkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 Milyon TL ile katılıyoruz" dedi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
HABERLER HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...