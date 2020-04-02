Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Birçok ülkeye kıyasla iyi yerdeyiz

AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanlarıyla videokonferans yöntemiyle toplantı yaptı. Başkan Erdoğan'ın gündeminde corona virüsü ile mücadele vardı. Başkan Erdoğan, "Gelişmiş ülkeler bile birçok alanda çökerken, kendi ihtiyaçlarımızı pek çok alanda karşıladığımız görülmüştür." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Umut aşılamak yerine karamsarlık pompalayanları milletimiz asla affetmeyecektir." şeklinde konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanları ile videokonferans üzerinden toplantı yaptı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Toplu taşıma alanları, pazar yerleri gibi alanların temizliklerini aksatmadan yapmalıyız. Cadde ve sokakların temizliklerinin yürütülmesi için daha fazla hassasiyet gösterelim. Maske dağıtımını artırmalıyız. Belediyelerimize çok büyük görevler düşüyor.

Gıda ve temizlik ürünlerini vatandaşlarımıza ulaştırma noktasında da titiz davranmalıyız. Evden çıkmasını istemediğimiz vatandaşlarımızın, kitap, ihtiyaç ve internet ihtiyaçlarını tamamlamalıyız. Kaymakamlık ve valilikler ile temasta olmalısınız. Evinde tenceresi kaynamadığı için boynu bükük olan her vatandaşımızın vebali sizler üzerinedir.

Sizlere çalışmalarınız için İller Bankası üzerinden kaynak da sağladık. Bugünler gelip geçtikten sonra, geriye miletimize verdiğimiz destekler kalacaktır. Milletimiz göz boyamaya çalışanla halis niyetle çalışanın ayrımını böyle dönemlerde daha iyi yapar.

"BİRÇOK ÜLKEYE KIYASLA İYİ YERDEYİZ"

AK Parti olarak milletimizi bu salgın döneminde de hayal kırıklığına uğratmayacağız. Gelişmiş ülkeler bile birçok alanda çökerken, kendi ihtiyaçlarımızı pek çok alanda karşıladığımız görülmüştür.

"2 MİLYON AİLEYE 1000'ER TL DESTEK VERECEĞİZ"

Sosyal devlet gereği 2 milyon aileye 1000'er TL destek veriyoruz. İstihdamı korumak amacıyla faaliyetlerine ara veren işletmelerimizin telafi sürelerini 2 katına çıkardık. İşletmelerin vergi ve SGK ödemelerini öteledik. Pek çok bankamız ilave kaynak sağlayarak, kredileri öteleme yoluna gitti.

Bankalarımız 0.49 faizle 6 ayı ertelemeli, 36 aya taksitle kredi veriyor. 83 milyonun tamamının yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz.

İşinin ehli hocalarımızdan oluşan Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda aldığımız kararları hayata geçirdik. Aldığımız her kararı devlet ciddiyetine uygun tavırla değerlendirip millet ile paylaştık.

Tarihi bir felaketin yaşandığı şu dönemde birçok ülkeye kıyasla iyi bir yerdeyiz. Ama bunu yeterli görmüyoruz. Panik yapmadan akılcı, dengeli ve gerçekçi adımlarla mücadelemizi yürütüyoruz. Türkiye bu salgını yenecek güce ve kapasiteye sahiptir. İnşallah aydınlık ve müreffeh günlere kısa sürede kavuşacağız. Biz Türk Milleti'nin ferasetine güveniyor ve inanıyoruz.

Bu süreçte mücadelemizi sekteye üretecek en önemli sorun karamsarlık, ümitsizliktir. 83 milyona fitne, tefrika virüsünü bulaştırmadıkça korona ile mücadelemiz çok daha kolay olacaktır.

"DAYANIŞMA YERİNE AYRIŞMA İÇİNDE OLANLARA İZİN VERMEYECEĞİZ"

83 milyon bir olduğumuzda bizim kutlu yürüyüşümüzü durduracak hiçbir şey yoktur. Milletimizin birliği ve kardeşliğine de vurgu yapıyoruz. Her konuşmada dayanışmaya dikkat çekiyoruz. Pazartesi günü Biz Bize Yeteriz Türkiyem diyerek başlattığımız kampanyamızın bir nedeni de budur. Başlattığımız yardım kampanyamızdan toplanan tutarı doğrudan ihtiyaç sahiplerine aktaracağız. Bu meblağlar devletin harcamalarının yanında oldukça küçük kalır. Bu güçlü dayanışmayı ortaya koymak içindir. Dayanışma yerine ayrışma içinde olanlara izin vermeyeceğiz.

"DÜŞMANIN ADI CORONA VİRÜSÜDÜR!"

83 milyonun dayanışması için yapılan bir projeyi dinamitlemek açık söylüyorum gafletten ibarettir. Korona salgını ile mücadeleyi sulandırıp, günlük siyasete alet etmeye kimsenin hakkı yoktur. Şu an milletimizin hayatını tehdit eden sinsi bir virüs ile mücadele ediyoruz. Karşımızdaki düşmanın adı: Corona virüsüdür! Gün tüm ayrımları bırakarak ortak düşmana karşı birleşme günüdür. Gün küçük hesaplar peşinde koşmak yerine basiretli davranma günüdür.

Umut aşılamak yerine karamsarlık pompalayanları milletimiz asla affetmeyecektir.

DİĞER